Kırım Tatar Türk Halkının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Eskişehir'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Kırım Tatar Türk Halkının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Eskişehir'de Ziyaretlerde Bulundu

Kırım Tatar Türk Halkının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Eskişehir\'de Ziyaretlerde Bulundu

Kırım Tatar Türk Halkının Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Eskişehir'e gelerek Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ve Eskişehir Kırım Derneği'ni ziyaret etti. Kırımoğlu, müze ziyaretinin ardından Kırım Tatar sürgünü ve soykırımı anma etkinliğine katılım çağrısında bulundu.

26.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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Eskişehir'e gelen Kırım Tatar Türk Halkının Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, adını taşıyan Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ve Eskişehir Kırım Derneği'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen Kırım Tatar Türk Halkının Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ilk olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etmiş ve hayırlı olsun dileklerini iletmişti. Kırımoğlu Eskişehir'deki ziyaretlerine adını taşıyan Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ve Eskişehir Kırım Derneği ile devam etti. Ziyaretlerinde Kırımoğlu'na Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da eşlik etti.

Kırımoğlu, Kırım Tatar Müzesi'ni beğendi

Eskişehir'i ziyaret eden Kırımoğlu'nun ilk adres adını taşıyan ve Odunpazarı Belediyesi tarafından 2016 yılında açılışı yapılan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi oldu. Müze sorumlusu Hasan Kırımer, Başkan Kurt ve Kırımoğlu'na müzeyi gezdirerek müze hakkında bilgi verdi. Kırımoğlu'nun müze ziyaretinin ardından Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Dayanışma ve Spor Kulübü Derneği, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi'nin bulunduğu Arasta Çarşısı'nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Kırım Ailesi Çocukları, Kırım Tatar halk müzikleri ve danslarından oluşan bir gösteri yaptı.

Tatar sürgünü ve soykırımı anma etkinliğine katılım çağrısında bulundu

Kırım Tatar Türk Halkının Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, daha sonra Eskişehir Kırım Derneği'ne gitti. Başkan Kazım Kurt'un eşlik ettiği dernek ziyaretinde, Kırımoğlu soydaşları ile bir araya geldi. Kırımoğlu, dernekte yaptığı konuşmada 18 Mayıs Cumartesi günü Tatar Sürgünü ve Soykırımı'nın 80'inci yıl dönümü nedeniyle Eskişehir'de yapılacak olan anma etkinliğine katılım çağrısında bulundu. Rus işgali altındaki Kırım ve Rus saldırıları altındaki Ukrayna'daki mevcut durumu değerlendiren Kırımoğlu, Kırım'ın işgalden kurtarılarak yeniden Kırım Tatarlarının olacağını belirtti. Kırımoğlu, konuşmasının ardından soydaşlarının sorularını cevapladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırım Tatar Türk Halkının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Eskişehir'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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