Kırışık\'tan TOBB MYO Ziyareti

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, atölye çalışma alanlarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi TOBB MYO ve Mühendislik Fakültesi akademisyenleri tarafından yapılan ve dünya çapında büyük ilgi çeken güneş enerji paneli temizleme robotu Robis'i kullanarak özelliklerini test etti.

Öğrencilere sunulan modern atölyelerin ve ekipmanların eğitimdeki rolünün önemine dikkat çekerek, uygulamalı eğitimin artan gerekliliğini vurgulayan Kırışık, bu tür uygulama alanlarının, öğrencilerin mesleki gelişimleri için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. - KARABÜK