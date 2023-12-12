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Kırklareli'de Nasreddin Hoca gösterimi çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Kırklareli'de Nasreddin Hoca gösterimi çocuklarla buluştu

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen cami-çocuk buluşmaları programı kapsamında çocuklar, Nasreddin Hoca gösterimiyle eğlendi. Programa aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocukların camilere gelerek manevi atmosferden faydalandığını belirtti ve programı düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Kırklareli\'de Nasreddin Hoca gösterimi çocuklarla buluştu
12.12.2023 - 15:53,
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Kırklareli İl Müftülüğünce cami-çocuk buluşmaları programı çerçevesinde Nasreddin Hoca gösterimi sahne oldu.

Merkez Ahmet Cevdet Paşa Camii'nde ve Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde çocuklar Nasreddin Hoca'yla buluştu. Nasreddin Hoca'yla her biri birbirinden eğlenceli oyun ve gösterilere sahne olan buluşmaya aileler ve çocuklar yoğun bir ilgi gösterdi. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programla ilgili konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocukların camilere aileleriyle gelerek caminin manevi atmosferinden istifade ettiklerini belirtti. Eviş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca desteklenen Nasreddin Hoca Kırklareli'nde programını hazırlayan ve çocuklarımızın camide hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan Nasreddin Hoca ekibine teşekkür ediyorum. Cumartesi günü Ahmet Paşa Camii ve Pazar günü Sokullu Mehmet Paşa Camilerimizde gerçekleşen programlarda Nasrettin Hoca çocuklarımızı hem eğlendirdi hem de çocuklarımıza dini bilgiler öğretti. Çocuklarımız camilerimize aileleriyle gelerek caminin manevi atmosferinden istifade ettiler. Eminim ki çocuklarımızın camide yaşadıkları bu güzel hatıralar akıllarında hep taze kalacaktır. Bu vesileyle; programa katılan yavrularımızı, cami ve Kuran Kursu görevlilerimizi tebrik ediyor bu güzel etkinlikte emeği olan Başkanlık teşkilat çalışanları ve Nasrettin Hoca gösteri ekibine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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