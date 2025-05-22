Kırklareli Genç Nüfusu En Düşük 6. İl

TÜİK Türkiye'de genç nüfusu en düşük illeri açıkladı. Açıklanan verilere göre Kırklareli 6. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Kırklareli'nde 12.5 genç nüfus bulunuyor.

Böylelikle genç nüfusu en düşük iller arasında Kırklareli 6. il oldu. - KIRKLARELİ