Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre satışı yapan bayileri denetledi

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde gerçekleşen denetimde, depo uygunluğu, tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalaj bilgileri kontrol edildi.

Denetim esnasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ürünlerin satışı, depolanması ve muhafazası hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerinin denetimi yapıldığını belirterek, olumsuz durumlarda gerekli yasal sürecin başlatıldığını söyledi. - KIRKLARELİ