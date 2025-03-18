Kırklareli\'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehitlikte gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Dernek Başkanı Yakup Yürükçü'nün konuşmasının ardından Vali Uğur Turan, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Turan, yaptığı konuşmada Çanakkale zaferinin esaret altında yaşayan milletlere ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bundan tam 110 yıl önce 18 Mart 1915'te Çanakkale'de verdiğiniz mücadele küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı sayılmış kazandığınız zafer ile birlikte dünya tarihinin akışı değişmiştir. Oldukça zor şartlar altında ve kısıtlı imkanlarla batının büyük ordularına karşı kazandığınız bu eşsiz zafer esaret altında yaşayan milletlere ilham kaynağı olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Şehit mezarlarına çiçek bırakan Turan, ve beraberindekiler, daha sonra Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan gösterileri izledi. - KIRKLARELİ