Kırklareli\'nde Asfalt Sezonu Açılışı

Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı asfalt sezonunun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.
İl Özel İdaresi Hizmet Birimlerinde düzenlenen açılış törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.
Kurban kesilmesinin ardından Bayramdere köyü yoluna asfalt dökülmesine başlanarak asfalt sezonu açıldı.
Törende konuşan Turan, vatandaşlara hizmet için gece gündüze demeden çalıştıkları söyledi.
Turan, asfalt sezonu hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ
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