Kırklareli\'nde Balıkçılık Denetimleri Sürüyor

Kırklareli'nde av sezonunun sonuna yaklaşılırken, sürdürülebilir balıkçılığın devamı için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde kontrol ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi teknik personelleri tarafından balık tezgahlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde balıkların taze olup olmadığı, boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak, yasal avlanma kriterleri kontrol edildi. - KIRKLARELİ