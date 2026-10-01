Kırklareli\'nde Dünya Yaşlılar Günü kortejinde Vali Turan da yer aldı

Kırklareli'nde Dünya Yaşlılar Günü kortejinde Vali Turan da yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dikkat çekmek için kortej yürüyüşü yapıldı. Dingiloğlu Parkı önünden Vilayet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Vali Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.
Kırklareli'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.
Dingiloğlu Parkı önünden başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi. Yaşlıların toplumdaki rolüne dikkat çekmek ve sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla birlikte yürüdü. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaşlı bireylerin aktif yaşamın içerisinde yer almasının önemine dikkat çekildi.
Düzenlenen yürüyüşe, Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: İHA
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