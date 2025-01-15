Kırklareli'nde Kar Hayvanları Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırklareli'nde Kar Hayvanları Etkiliyor

Kırklareli\'nde Kar Hayvanları Etkiliyor

Kırklareli'nde süren kar yağışı, sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor; vatandaşlar onlara yardım ediyor.

15.01.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dışarıda kalan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Köylerde yaşayan vatandaşlar da sokak hayvanlarını besliyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte köylerde sokakta yaşayan köpekler de olumsuz etkileniyor. Bununla birlikte Dereköy köyünde bakkallık yapan Ali Onbaşıoğlu, soğuk havalarda köyde bulunan köpekleri besliyor.

Kar yağışının yaklaşık 4 gündür devam ettiğini söyleyen Onbaşıoğlu, "4 gündür kar yağışı devam ediyor. Her sene böyle olmazdı, bu sene daha çok kar yağdı" dedi.

Her gün sokakta yaşayan hayvanları beslediğini anlatan Onbaşıoğlu, sabahları 25-30 adet ekmek verdiğini ifade etti. Onbaşıoğlu, kar yağışının 2025 yılı için bereket olduğunu da aktardı.

Öte yandan kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Kar Hayvanları Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kar Hayvanları Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.