Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor

Kırklareli\'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan aşılama çalışmaları ile hastalığın yayılması engellenmeye çalışılıyor. Veteriner hekimler tarafından koyun ve keçilere aşı yapılarak çiftçiler bilgilendiriliyor.

13.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:05
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Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce brusella hastalığa karşı mücadele devam ediyor. İlçede veteriner hekimler koyun ve keçileri aşıladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu brusella hastalığına karşı aşılama çalışmaları yaptığını belirterek çiftçilerine bilgilendirdiklerini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor - Son Dakika


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