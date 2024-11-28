Kırklareli\'nde Safkan Atlar Aşılandı

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Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince safkan atlar aşılandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri at çiftliklerini ziyaret etti. Ekipler çiftlikte bulunan safkan atların aşılamasını yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, safkan atların korunması için aşıların belirli periyotlarda gerçekleştirileceği ifade ederek aşılama çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği söyledi. - KIRKLARELİ