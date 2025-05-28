Kırklareli'nde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırklareli'nde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince önceki gün durdurulan araçta yapılan aramada 341 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Önceki gün dedektör köpek ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj kısmında döşemelerin altında 341.59 gram skunk ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.