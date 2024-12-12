Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi

Kırklareli\'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Ahmet Cevdet Paşa KYK Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi.

12.12.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Ahmet Cevdet Paşa KYK Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı vesilesiyle uygulanan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yurdugül, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Şehit İstihkam Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ve gazi Cumhur Özsoy'un hayatını anlatan slayt gösterimi izletildi.

Daha sonra Şehit İstihkam Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın annesi Kıymet Yalap ve babası Elmas Yalap ile gazi Cumhur Özsoy katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Programda konuşan Vali Turan, toprakların ancak genç nesillerin milli bilince sahip çıkmasıyla ilelebet bağımsız kalacağını belirterek, "Bugün burada, aziz şehidimizin bizlere en değerli emaneti baş tacı ailesi, Kahraman Gazimiz ve geleceğimizin umudu olan siz gençlerimiz ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tarih boyunca bağımsızlığımız ve vatanımız için aziz canlarını feda eden şehitlerimiz ile büyük fedakarlıklar yapan gazilerimizi onurlandırmak, onların deneyimlerini gençlerimizle paylaşmalarını sağlamak çok kıymetlidir. Siz değerli gençlerimizin, kahramanlık öykülerini birinci ağızdan dinlemesi, milli değerlerimize olan bağlılığınızı artıracak ve bu topraklara olan büyük sevdanızı daha da güçlendirecektir. Bu topraklar ancak genç nesillerimizin milli bilince sahip çıkmasıyla ilelebet bağımsız kalacaktır. Hepinize bu anlamlı etkinliğe katılımınız için teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Ahmet Cevdet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde 'Vatan ve Kahramanlık Buluşması' gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.