Pınarhisar\'da kar yağışı başladı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı, ilçe genelinde kısa sürede beyaz örtü oluştururken, vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Öte yandan, kar yağışının Kırklareli genelinde de etkili olmaya başladı. Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından başlayan yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Pınarhisar Belediyesi ve ilgili kurumlara bağlı ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği bildirildi. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - KIRKLARELİ
