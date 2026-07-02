Başpehlivan Okulu'dan Edirne Belediye Başkanı Gencan'a Ziyaret

(EDİRNE) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu başpehlivan Orhan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı makamında ziyaret etti.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu başpehlivan Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusu Orhan Okulu, kentte düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiği Edirne'de, Belediye Başkanı Filiz Gencan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Gencan, sporculara başarılar diledi.
Başpehlivan Okulu da güreş sporunun önemine dikkat çekerek, er meydanında güreşmenin bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
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