Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Edirne Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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(EDİRNE) - Edirne 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı makamında ziyaret etti. Zeybek, "İnşallah seneye tekrardan üçüncü kemeri alıp ebedi sahibi olarak Antalya'ya götürmek bize nasip olur" dedi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda dün rakibi Mustafa Taş'ı final müsabakasında yenerek adını tarihe yazdıran Yusuf Can Zeybek, bugün Başkan Akın'ı ziyaret ederek ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete altın kemeri takarak gelen Zeybek, Akın ile birlikte şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekildi. Zeybek, Edirne Belediyesi'nin verdiği 550 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. İki yıl üst üste Kırkpınar'ın başpehlivanı olan Zeybek, seneye de şampiyon olması durumda altın kemerin ebedi sahibi olmaya hak kazanacak.

"Tarihi anı yaşarsak çok mutlu oluruz"

Başkan Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, şu ifadeler yer verdi:

"Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda bu sene yine Yusuf Bey, başpehlivan oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bu sene de Kırkpınar organizasyonumuzu kazasız belasız bir şeklide atlattık. Gerçekten sizin için de zorlu bir süreçti. Hak edilmiş bir başarı. Başarılarınız daim olsun. Hep ilkler bize kısmet oluyor. Önümüzdeki sene tarihi anı yaşarsak çok mutlu oluruz."

Zeybek de, şunları söyledi:

"İnşallah seneye tekrardan üçüncü kemeri alıp ebedi sahibi olarak Antalya'ya götürmek bize nasip olur. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. 'Geçmiş olsun' diyorum. Edirne çok yoğundu çok sıcak vardı. Edirne halkı güreşe vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Akşam geç saatlere kadar caddede beni beklediler. Benimle beraber yürüdüler."