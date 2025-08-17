Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan şahısların yakalanması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahısların yakalandığını ve ardından Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

"Kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan şahıslar yakalandı"

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 6, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan (4), Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) (2) ve Lübnan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük."

Yerlikaya aynı zamanda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyon işbirliği ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahısın Bulgaristan'da, 'Çocuğun Basit Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahısın ise Polonya'da, yakalandığını açıkladı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahısın Gürcistan'da, 'Hakaret ve Tehdit' ile 'TCK. 227 Maddesi' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahısın da Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya aynı zamanda, 'Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahısın Gürcistan'da, '213 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahısın ise Gürcistan'da yakalandığını bildirdi. 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahısın Almanya'da, 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahısın KKTC'de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, 'Konut ve Eklentilerinde Yağma' suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahısın KKTC'de yakalandığını ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahısın da Lübnan'da yakalandığını paylaştı. Öte yandan Yerlikaya, yakalanan kişilerin Türkiye'ye iadelerinin gerçekleştiğini açıkladı.

"Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar"

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında aynı zamanda şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." - ANKARA