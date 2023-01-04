Kırmızı etin alternatifi istiridye mantarına ilgi arttı - Son Dakika
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Kırmızı etin alternatifi istiridye mantarına ilgi arttı

04.01.2023 13:10
Kırmızı etin alternatifi istiridye mantarına ilgi arttı

Kırmızı etin alternatifi olarak bilinen istiridye mantarı pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşların da ilgisi arttı.

Kırmızı etin alternatifi olarak bilinen istiridye mantarı pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşların da ilgisi arttı.

Aydın genelinde de üretimi giderek artan istiridye mantarı pazar tezgahlarında yerini alırken, kırmızı etin alternatifi olarak bilinen istiridye mantarına talep arttı. Özellikle kırmızı eti tercih etmeyen vatandaşlar, önemli protein kaynağı olan yiyeceklerden olan istiridye mantarına yöneldi. Besin değeri neredeyse kırmızı et ile aynı olan istiridye mantarının kilosu ise 60 TL'ye satışa sunuluyor.

Kırmızı et tüketemeyen vatandaşların istiridye mantarına yöneldiğini ifade eden pazarcı esnaflarından Murat Bulçek; "İstiridye mantarı besin değeri olarak çok yüksek. Etle karşılaştırıldığında eşdeğerdir. Günümüzde çok yaygınlaştı. Çok lezzetli bir mantar. Kırmızı etin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle de vatandaşlar etin alternatifi olan istiridye mantarını tercih etmeye başladı. Şu anda kilosu 60 TL'ye satılıyor. Lezzet olarak diğer mantarlardan daha iyi ve daha etli. Böyle olunca da lezzetli mantarlardan olan istiridyeye de ilgi arttı" dedi

"Faydaları da saymakla bitmiyor"

İyi bir lif, protein ve çeşitli vitamin, mineral kaynağı olan istiridye mantarları, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olarak da biliniyor. Yapılan araştırmalara göre hücresel hasarlara karşı bir bariyer oluşturduğu söylenen istiridye mantarlarını düzenli bir şekilde tüketmek, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp hastalığına sebep olan risk faktörlerini de azaltıyor. Kan şekerini düzenleyen istiridye mantarı aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı oluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Yerel, Son Dakika

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