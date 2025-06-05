Kırmızı Işık İhlali: Tur Minibüsü Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Yerel

Kırmızı Işık İhlali: Tur Minibüsü Otomobile Çarptı

05.06.2025 14:08
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Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan minibüs, otomobile çarptı; 1 kişi yaralandı, kaza anı kaydedildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan tur minibüsü, otomobile böyle çarptı

Kaza bu kez 'geliyorum' dedi, araç sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansırken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden seyir halindeki Sezer B.'nin kullandığı 07 BZJ 990 plakalı tur aracı kavşak sisteminde İbrahim D.'nin kullandığı 07 ABJ 608 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı araç kamerasında

Kazada yaralanan araç sürücüsü İbrahim D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürkatli bir şekilde ilerleyen tur minibüsünün kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapması ve ardından 07 ABJ 608 plakalı otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırmızı Işık İhlali: Tur Minibüsü Otomobile Çarptı - Son Dakika

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