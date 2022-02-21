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Kırsaldaki yük hayvanları kıymete bindi - Son Dakika

Kırsaldaki yük hayvanları kıymete bindi

21.02.2022 11:45
Kırsaldaki yük hayvanları kıymete bindi

Aydın'ın kırsal mahallelerinde yük hayvanları yeniden kıymete binerken, araçlar ise otoparklara çekildi.

Aydın'ın kırsal mahallelerinde yük hayvanları yeniden kıymete binerken, araçlar ise otoparklara çekildi.

Yakıta gelen zamlarla birlikte kırsal mahallelerde araç kullanımı azaldı. Kırsalda çift sürmek, yük taşımak ve ulaşım gibi alanlarda kullanılan at, eşek ve katırlar yeniden kıymete bindi. Kontak kapatan çiftçiler zorunlu olmadıkça traktör, jeep ve binek otomobillerini kullanmadıklarını belirterek işlerini yük hayvanları ile gördüklerini belirtti.

Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Yaman, "Son dönemlerde at, eşek ve katırlar meşhur oldu. Arabaların giremediği yollarda da yük hayvanlarını kullanıyoruz. Bende hem araba hem de eşek var. Yakıta gelen zamanlardan sonra arabayı neredeyse hiç kullanmıyorum. Çok zorda kalırsam uzak yere gideceksem ancak o zaman direksiyona geçiyorum. Eşeğin masrafı saman, arpa ve içeceği su. Ama araba öyle değil. Yakıtı var, arızası var, kazası var, belası var. Hayvanlarımız elimiz ayağımız oldu. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz" dedi. - AYDIN

Kırsaldaki yük hayvanları kıymete bindi

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Otomobil, Traktör, Tragger, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırsaldaki yük hayvanları kıymete bindi - Son Dakika


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