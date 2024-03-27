Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Bağbaşı Mahallesi\'nde çalışmaları anlattı

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bağbaşı Mahallesi Muharrem Ertaş Kültürevi'ndeki iftar programına katıldı. Ardından Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi önünde mahalle halkına seslenen Başkan Ekicioğlu, 5 yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tekin ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ile mahalle halkına yapmış oldukları çalışmaları anlatan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak tüm mahallelere eşit oranda hizmet verdiklerini ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bağbaşı Mahallesi'ne yapılan yol, kaldırım, peyzaj düzenlemelerine değinen Başkan Ekicioğlu, Muharrem Ertaş Kültürevi ve Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi'nin de hizmet vermeye başlamasıyla birlikte büyük bir projeyi daha hem mahalle halkına hem de Kırşehir'e kazandırmış olduklarının altını çizdi.

Göreve geldiği günden beri ortak akılla Kırşehir'in sorunlarını yerinde tespit ederek hemşehrileriyle birlikte çözüm ürettiklerini ifade eden Ekicioğlu, bundan sonra da halkla birlikte görüş alış verişinde bulunarak birlikte projeler üreteceklerini söyledi.

Belediyenin zaten yapması gereken asli görevleriyle birlikte, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olan plan ve programları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ekicioğlu, Kırşehir'i Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız yaptıklarını ve hayata geçirmiş oldukları projelerle tüm ülkeye örnek bir şehir ve Belediye olduklarını dile getirdi