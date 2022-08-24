Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı

24.08.2022 11:53
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Niğde’de yaptığı toplantıya Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç’le birlikte katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Niğde'de yaptığı toplantıya Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç'le birlikte katıldı.

Dün bir dizi ziyaret ve grup toplantısı için Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşan Kırrşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Niğde halkı ve esnafıyla bir araya geldi.

Ekicioğlu, sosyal medya hesabından "Halk değişim istiyor… CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Niğde'deki programına milletvekilimiz Metin İlhan ve CHP İl Başkanımız Baran Genç ile birlikte katıldı. Yurttaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk" paylaşımı yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı - Son Dakika
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