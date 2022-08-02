Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği Başladı - Son Dakika
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Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği Başladı

02.08.2022 12:31
Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği Başladı

Kırşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gurbetçi Şenliği Cacabey Meydanı’nda başladı. Şenliğin ilk gününde Duygu Kutlu sahne aldı.

Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gurbetçi Şenliği Cacabey Meydanı'nda başladı. Şenliğin ilk gününde Duygu Kutlu sahne aldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'nda 1-2 Ağustos'ta ücretsiz olarak organize edilen Gurbetçi Şenliği başladı. Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu'nun gösterisinin ardından Duygu Kutlu sahne aldı. Gurbetçi Şenliği'ne CHP İl Başkanı Baran Genç ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gurbetçi Şenliği açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği üzere Müzik Şehri denilince artık dünyanın her yerinde Şirin Kırşehir'imizin adı anılıyor. Daha geçtiğimiz hafta, Kırşehir'imizin Müzik alanındaki Dünya şehirlerinden son iki yıl içerisinde yapılan tüm müzik içerikli etkinlikler kapsamında, 49 UNESCO Müzik Şehri arasından sadece üç UNESCO Müzik Şehrinin etkinliğinin tanıtıldığı listeye adını gururla yazdırdığını sizlerle buradan bir kez daha paylaşmak isterim. Kırşehir, Türkiye'de adını UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik alanında yazdıran ilk ve tek şehirdir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak, bu sorumluluk anlayışıyla, tıpkı bu akşam ve yarın akşam Cacabey Meydanı'nda siz değerli hemşehrilerimiz için hazırlamış olduğumuz ve bundan sonra da yapacağımız etkinliklerle üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gurbette olmak zordur, Memleket Hasreti içinde olmak zordur, ancak her nerede olursak olalım gönül birliğimiz her zaman devam ediyor, edecektir. Biz Kırşehir Belediyesi olarak, siz değerli Gurbetçi hemşehrilerimizin izinlerinizi en iyi şekilde geçirmeniz için bundan sonra da buna benzer programlar hazırlamaya devam edeceğiz.

"BELEDİYELER KÜLTÜREL, SANATSAL PROJE VE ORGANİZASYONLAR ÜRETEN YERLER OLMALIDIR"

Belediyeler sadece yol, su, kaldırım ve temizlik hizmeti veren kurumlar değildir. Bunlar elbette Belediyelerin zaten yapması gereken asli görevlerdir. Belediyeler aynı zamanda halkımızın sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerden beslenmesi için proje ve organizasyonlar üreten yerler olmalıdır. Dün 'Terzi Fikri' Fatsa'da halkıyla birlikte Fatsa'yı yönetirken nasıl bu anlayışla adını tarihe yazdıran Fatsa Çocuk Korosu'nu kurmuşsa biz de halkımızla birlikte UNESCO Müzik Şehri olmanın bilinciyle bu tür programlara sizlerle birlikte imza atıyoruz. Kırşehir Belediye Meclisimiz temmuz ayı olağan toplantısında, Çocuk Meclisi kurulmasını görüşerek karara bağladı. Yine Kent Konseyi iş birliği ile Kadın Korosu çalışmaları devam ediyor. Alanda kurulan stantlarımızda da el emeği göz nuru ürünlerimiz sizlerin beğenisine sunuldu. Gurbetçi Şenliğimizin ilk günü sanatçımız Duygu Kutlu; ikinci günü yine aynı saatte değerli sanatçımız Tolga Kaya sizlere eşsiz birer konser verecekler. Hasreti olduğunuz Şirin Kırşehir'imizin Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu da sizler için sahne almanın gururunu yaşıyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği Başladı - Son Dakika

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