Kırşehir\'de 23 Nisan Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımı ilgi gördü.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan ve tören alanına kadar süren yürüyüşte renkli anları kaydedebilmek için birbiriyle yarıştı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen yürüyüş resmi programların yapıldığı kent park alanında son buldu. Öğrenciler, ellerinde Türk Bayraklarıyla vatandaşları selamladı. Törenlere katılan ve heyecanını gizlemeyen Şahin Telli adlı öğrenci Atatürk'ün kendisine armağan ettiği bayram için için mutlu olduğunu söyledi. Melisa ve Havva Bozkuş adlı öğrenciler ise, heyecan içerisinde kutlamaları takip ettiklerini belirtti. Törenlerde; öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler damga vurdu.

Siyasi parti temsilcilerinin katılım göstermediği törenlerde öğrenciler tarafından hazırlanan kulüp etkinlikleri beğeni topladı. Öte yandan Kırşehir Belediyesi ise resmi törenlere katılmayarak Atatürk'ün anıtına çelenk sunup alternatif kutlama programı oluşturdu. - KIRŞEHİR