Kırşehir'de AK Parti Kongresinde Sert Tartışma

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AK Parti Kırşehir il kongresinde sert tartışma

AK Parti Kırşehir İl Kongresinde 2. Liste kabul edilmedi

KIRŞEHİR – AK Parti Kırşehir İl Kongresinde divan kurulunun 2. liste ve adayı kabul etmemesi üzerine tartışma yaşandı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde divan kuruluna 2. Liste için başvuru yapan Av. Emre Eren'in başvurusunun divan heyeti tarafından reddedilmesi ardından Eren'in ailesi sinir krizi geçirerek yapılan kongreye itiraz etti. Kongrede Divan Başkanı olarak görev yapan Mehmet Uğur Gökgöz'ün il başkanı adayı Eren'in listesini kabul etmeyerek sahneye mevcut İl Başkanı Seher Ünsal'ın ekibini çağırması ise salonda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gergin anlar da objektiflere yansıdı.