Kırşehir\'de Bıçak Bileyicileri Bayram İçin Yoğunlaşıyor

Kırşehir'deki bıçak bileyicilerinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun mesai başladı. Kentin en işlek noktalarından biri olan tarihi Uzun Çarşı'da baba ve oğlu aynı dükkanda vatandaşların bıçaklarını bileyerek bayram hazırlıklarına katkı sağlıyor.

Baba Cemal İşeri, oğlu Murat İşeri ile birlikte tarihi Uzun Çarşı'da yıllardır sanatlarını birlikte sürdürüyor. Baba, oğluyla birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken oğul ise, vatandaşların bıçaklarını arife gününden önce getirmesinin kendileri önemli olduğunu söyledi. İşeri açıklamasında; "Son gün gelen yoğunlukla herkesin işini yetiştirmek zor oluyor. Vatandaşlarımız erken davranırsa hem biz daha rahat çalışırız hem de onlar işlerini son dakikaya bırakmamış olurlar. Bayram öncesinde işlerimiz açılıyor. Babamla erkenden gelip dükkanımızı açıyoruz. Yoğunluğa kalmadan işlerimizi bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR