Kırşehir'de Bıçak Bileyleme Geleneği Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de Bıçak Bileyleme Geleneği Sürüyor

Kırşehir\'de Bıçak Bileyleme Geleneği Sürüyor

Cemal Vural İşeri, Uzun Çarşı'da babasından öğrendiği bıçak bileyleme mesleğini yaşatıyor.

18.11.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ziraat Mühendisi Cemal Vural İşeri; tarihi Uzun Çarşı'da babasının mesleğini yaşatarak vatandaşların getirdiği bıçakları bileyliyor.

Babası Murat İşeri'den öğrendiği bıçak bileyleme işini sürdüren Cemal Vural İşeri, insanların üniversite eğitimlerini almaları gerektiğini fakat meslek sahibi olmanın da önemli olduğunu söyledi. İşeri; "Tarihi Uzun Çarşı'da bıçak bileylemesi yapıyorum. En yoğun zamanımız Kurban Bayramları. Sezon bitişinde mesleğin devamlılığını sürdürmek için; kalaylama, parlatma ve tamirat işleri yapıyoruz" dedi. Piyasa hareketliliğinden dolayı insanların tamirata yöneldiklerini belirten İşeri açıklamasında; "Ben mesleğimi babamdan öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş. Mesleğimiz babadan oğula geçiyor. İnsanlar piyasa hareketliliğinden dolayı evlerindeki eskiyen ürünlerin yenisini almak yerine tamire yöneliyor" diye konuştu.

Talip Gündüz adlı müşteri ise tamiratla birlikte aldıkları ürünleri daha uzun süreli kullandıklarını ifade etti. Kırşehir'de tarihi ile bilinen Uzun Çarşı, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırıldığı alanlardan bir tanesi olarak faaliyet gösteriyor. Zamana karşı yarışan tarihi çarşı, geçtiğimiz dönemlerde modern görünüme kavuşturularak ticaretin şehirde merkezi olma özelliğini taşıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Bıçak Bileyleme Geleneği Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:02 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik Avukat dışarı çıkarıldı Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:58 İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
21:43 Van’da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL
21:32 Antalya’da 4 saatte 3 mevsim Antalya'da 4 saatte 3 mevsim
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 14:37:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Bıçak Bileyleme Geleneği Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.