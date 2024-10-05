Kırşehir\'de Gazze\'ye Destek Etkinliği

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Kudüs Platformu üyeleri; Gazze'de yaşayan çocuklara destek olmak ve yaşadıkları dramı göstermek adına 'resim çiz' etkinliği düzenledi.

Cacabey meydanında düzenlenen etkinlikte Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocukların yaşadıkları dikkat çekildi. Filistin bayrakları ve Filistin'de yaşananların resmedildiği programda katılımcılar, savaş bölgelerinde yaşananları kendi bakış açılarına göre resmederek duygularını iletti. Kudüs Platformu adına konuşan İhsan Buğday, "Gazze'de başlatılan soykırımda birinci yıl doldu. Psikolojik şiddete maruz kalmayan çocuk yok. Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır" dedi. Çocukların tehlikelerden uzak kalması gerektiğini aktaran Buğday; "Bölge halkının yüzde 2'lik bölümü hayatta değil. Çocuklara sunulan hakların tamamı işgalcilerin postalları altında ezilmekte, anne karnındaki çocuklara dahi soykırım yapılmakta. Her çocuk sağlık ve sosyal imkanlarından faydalanıyor olmalıdır. Çocuklar, özgüvenli olmalıdır. Filistin ve dünyanın birçok bölgesinde çocuklar haklarından mahrum durumdalar. İsrail ve yandaşlarına karşı daha ciddi boykot uygulamaları yapmak zorundayız" diye konuştu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de eşlik etti. - KIRŞEHİR