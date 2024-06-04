Kırşehir'de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor

Kırşehir\'de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor

Kırşehir'de ev sahiplerinin yüksek kira bedelleri istemesi nedeniyle kiracılar ev bulmakta zorlanırken, ev sahipleri de yüksek fiyatlar nedeniyle evlerini satamıyor. Emlakçılar Odası Derneği Başkanı Zeynal Biçici, kiracıların yüksek bedelleri karşılayamaması ve ev sahiplerinin fahiş fiyatlar istemesiyle mahkemelik olduğunu belirtti. Kiralık ev bulmakta zorlanan emlakçılar ve ev sahiplerinin satamadığı evler, Kırşehir'de sorun haline gelmiştir.

04.06.2024 18:28
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Kırşehir'de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor

Emlakçılar Odası Derneği Başkanı Zeynal Biçici:

"Ev bulmak kadar ev satmak da zorlaştı"

KIRŞEHİR - Ev sahiplerinin yüksek kira bedelleri istediği Kırşehir'de, kiracı kiralık ev bulmakta zorlanırken ev sahibi de fiyatların yüksekliği nedeniyle evini satamıyor.

14 mahallesi bulunan şehirde her camda satılık tabelası yer alırken kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Emlakçılar Odası Derneği Başkanı Zeynal Biçici, kiracının yüksek bedelleri karşılayamaması nedeniyle ev sahipleriyle mahkemelik olduğunu, ev sahibinin de yüksek fiyat istemesi nedeniyle evini satamadığını söyledi. Biçici, "Kiralık evler fahiş fiyatla yer alıyor. Ev sahipleri yüzde 600-700 oranında kira artışı sağlıyor. Vatandaş da bu durumda fahiş fiyatlı evleri kiralamak zorunda kalıyor. Ev sahipleri de evini kiralamayınca satmak zorunda kalıyor" dedi.

"Fırsatçıların varlığı çok"

Emlakçıların da kiralık ev bulmakta zorlandığını aktaran Biçici açıklamasında, "Uygun kiralık ev bulmakta emlakçılar da zorlanıyor. Ev sahipleri de evini yüksek fiyatla satma gayretinde. Fırsatçı çok. Ev sahibi evini satamıyor, kiracı da kiralık ev bulamıyor" diye konuştu.

Kırşehir'de en düşük kira 7 bin 500 TL'den başlarken 15 bin bandına kadar mahallesine göre değişim gösteriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor - Son Dakika

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