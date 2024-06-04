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Kırşehir'de kiracı ev bulamıyor, ev sahibi evini satmaya çalışıyor

Emlakçılar Odası Derneği Başkanı Zeynal Biçici:

"Ev bulmak kadar ev satmak da zorlaştı"

KIRŞEHİR - Ev sahiplerinin yüksek kira bedelleri istediği Kırşehir'de, kiracı kiralık ev bulmakta zorlanırken ev sahibi de fiyatların yüksekliği nedeniyle evini satamıyor.

14 mahallesi bulunan şehirde her camda satılık tabelası yer alırken kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Emlakçılar Odası Derneği Başkanı Zeynal Biçici, kiracının yüksek bedelleri karşılayamaması nedeniyle ev sahipleriyle mahkemelik olduğunu, ev sahibinin de yüksek fiyat istemesi nedeniyle evini satamadığını söyledi. Biçici, "Kiralık evler fahiş fiyatla yer alıyor. Ev sahipleri yüzde 600-700 oranında kira artışı sağlıyor. Vatandaş da bu durumda fahiş fiyatlı evleri kiralamak zorunda kalıyor. Ev sahipleri de evini kiralamayınca satmak zorunda kalıyor" dedi.

"Fırsatçıların varlığı çok"

Emlakçıların da kiralık ev bulmakta zorlandığını aktaran Biçici açıklamasında, "Uygun kiralık ev bulmakta emlakçılar da zorlanıyor. Ev sahipleri de evini yüksek fiyatla satma gayretinde. Fırsatçı çok. Ev sahibi evini satamıyor, kiracı da kiralık ev bulamıyor" diye konuştu.

Kırşehir'de en düşük kira 7 bin 500 TL'den başlarken 15 bin bandına kadar mahallesine göre değişim gösteriyor.