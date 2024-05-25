Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Kırşehir\'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapmaya başladı. Tarihi Uzun Çarşı, bayram öncesinde vatandaşın uğrak yeri haline geldi. Bıçakçılardaki mesai erken saatlerde başlayıp geç saatlerde sona eriyor. Çarşı esnafı, bayram öncesi tamirat taleplerine yetişmek için müşterilerden erkenden ürünlerini getirmelerini istiyor.

25.05.2024 13:20
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Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapmaya başladı.

Tarihi Uzun Çarşı, bayram öncesinde vatandaşın uğrak yeri haline geldi. Bıçakçılardaki mesai erken saatlerde başlayıp geç saatlerde sona eriyor. Kırşehir'de Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı, Ahi Külliyesi'nde yer alan Zanaatkarlar Çarşısı gibi uğrak yerlerinden bir tanesi de tarihi çok eskilere dayanan ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yapıldığı Uzun Çarşı'da erken başlayan gün gece geç saatlerde sona eriyor. Çarşı esnafından kalaycılık ve bıçak bileyiciliğiyle ilgilenen Uğur İşeri, bayram öncesinde vatandaşın bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratına geldiklerini söyledi. Çarşının yaklaşık 40 yıllık esnafı olan Murat İşeri, "Esnaflar olarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Müşterilerimizden talebimiz bir an önce sıkışıklık olmadan tamiri yapılacak ne ürünleri var ise erkenden getirmeleridir" dedi. Vatandaşlar da bayram öncesi hazırlıklarını bitirmek için çarşıdaki esnafa erken saatlerde gidiyor.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesine rağmen önemini yitirmeyen tarihi Uzun Çarşı, Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı ve 800 yıl öncesine ait ahi ocaklarının bulunduğu kent merkezindeki Kalehöyük'ün yanında yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılar yoğun mesai yapıyor - Son Dakika
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