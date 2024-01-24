Kırşehir\'de Taş Plak Satıcısı Kampanya Başlattı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısı'nda hizmet veren taş plak satıcısı, plağa ilgi artınca kampanya başlattı.

Şehirde insanların eski ürünlere ilgisinin arttığını aktaran esnaf Ömer Yeşil, bir alana veya bir antika eşya getirene taş plağın ücretsiz olduğunu ifade ederek, bu şekilde kampanya başlattığını söyledi. Yeşil, "UNESCO şehri Kırşehir'de plak ve eski antika işler ile uğraşıyorum. Şehirde plak ve antika ürünleri sevdirmeye çalışıyorum. Bunun için de bir alana bir bedava kampanyası başlattım. Plak alana plak, dergi alana dergi gibi hediyelerimiz var" dedi.

Halkın ilgisinin eski eşyalara yönelik olduğunu fark ettiğini anlatan Yeşil, "Ülke genelinde taş plak, 33'lük ve 45'lik plak olarak topluyoruz. Halk, iş yerimize geldiğinde farklı bir ahenk içerisinde kendisini buluyor. Teknoloji ilerleyince taş plak ve gramofonların kıymeti daha da iyi bilindi. İnsanların evlerinde eskiye dönük oda açmaları da bizleri mutlu kılıyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR