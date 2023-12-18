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Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Neşei Muhabbet konseri düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Neşei Muhabbet konseri düzenlendi

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Neşei Muhabbet konseri, müzikseverlerin beğenisini topladı. Program sonunda Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, plaket takdim etti. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise kültür sanat faaliyetlerinin devam ettiğini ve tarihsel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi\'nde Neşei Muhabbet konseri düzenlendi
18.12.2023 - 10:21,
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Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Neşei Muhabbet konseri, müzikseverlerin beğenisini topladı.

Programın sonunda Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, günün anısına plaket takdimi yaptı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak tarih ve kültür şehri Kırşehir'in Anadolu'nun ortasında gerek hayata geçirdiği projelerle gerekse de kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyoruz. Yaptığımız birbirinden güzel konserlere ve programlara siz değerli hemşerilerimizin ilgi göstermeleri de bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Biz Kırşehir Belediyesi olarak tarihsel ve kültürel mirasımızı kayıt altına alıp, onları gelecek kuşaklarımıza özgün bir şekilde aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla birlikte kültür sanat alanındaki faaliyetlerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir Belediyesi olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan ilk olmamızın sorumluluğuyla, taahhütlerimizi yerine getirerek yeni programları hiç ara vermeden hayata geçiriyoruz.

Daha geçtiğimiz hafta sonu, beğeni toplayan Bursa Dünya Müziği Derneği'nin Karma Koro konserinin ardından, bugün akşam da Ankara'dan Neşei Muhabbet müzik konserinde bir aradayız.

Bu vesile ile gecemizi renklendiren konuk sanatçılarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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