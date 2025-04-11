Kırşehirli Öğrencilerden Filistin\'e Destek

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de destekleriyle Filistin'deki çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Okul harçlıklarından yardım toplayan öğrenciler, topladıkları paraları Türk Kızılay'ı Kırşehir Şubesi'ne teslim etti. Kızılay yetkilileri ise öğrencilerin bağışlarına anında cevap vererek okullarında ziyaret ettiği çocuklara teşekkür belgesi ve Halil-İ Ahmer çiçeği verdi.

Öğrencilerle birlikte kampanyayı yürüten öğretmenler, öğrencilerin kendilerinin örgütlenerek kampanya yaptığını ve örnek davranışlarının okul genelinde takdir gördüğünü söyledi. Kızılay şubesine yapılan bağışlar ise Filistin'e destek amaçlı gönderilecek. - KIRŞEHİR