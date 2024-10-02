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Kış Ayakkabılarına Geçiş Zamanı

Kış Ayakkabılarına Geçiş Zamanı

Eskişehir'de ayakkabıcılar, yazlık ürünlerin sezonunu kapatarak kışlık ayakkabıları tavsiye ediyor.

02.10.2024 12:05
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaz sezonunu kapatmaya ve kışlık ürünlerini raflarda sergilemeye başlayan ayakkabıcı esnafı, alışveriş yaparken mevsimine uygun modellerin seçilmesini tavsiye ediyor.

Ekim ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Yağışların ve soğuk havanın kendisini göstermesiyle vatandaşlar kalın giyinmeyi tercih ederken, ayakkabıcılar da yazlık ürünlerin sezonunu kapatarak kış hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 1 ay sonra yazlık ayakkabıların kullanıma uygun olmayacağına söyleyen Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı esnaf Nejat Madenoğlu da; bot, yüksek tabanlı ve deri tarzı ayakkabıları giyme zamanının geldiğini ifade etti. Uzun vadeli kullanım için dolaplara kaldırmaden önce yazlık ayakkabılara gerekli bakımlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Madenoğlu, alışveriş yaparken mevsimine uygun modellerin tercih edilmesini önerdi.

"Bot, yüksek tabanlı ve deri tarzı ayakkabıları giymenin zamanı geldi"

Havaların soğumasıyla ayakkabıcı esnafının ne durumda olduğuyla ilgili konuşan esnaf Nejat Madenoğlu, "Yavaş yavaş kış mevsimine, sonbahar ve yağış dönemine geçiyoruz. Bu yüzden yazın giydiğimiz spor, bez, süet, altı lastik ve ince ayakkabılardan artık vazgeçmemiz gerekiyor. Bunların zamanı geçiyor çünkü 1 ay sonra kullanıma uygun olmayacak. Bu nedenle bot, yüksek tabanlı ve deri tarzı ayakkabıları giymenin zamanı geldi. Bu ayakkabıların bakımını yalnızca kışa girerken değil, düzenli olarak yapmamızda fayda var. Derilerin boyanması, temiz kalması ve kuru yerde muhafaza edilmesi en doğal saklama şeklidir" dedi.

"Hafif ayakkabıdan ağır botlara geçince ayaklar zorlanıyor"

Yeni ayakkabı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Madenoğlu, "Yeni ayakkabı alırken muhakkak mevsimine uygun, su geçirmeyen ve bileklere kadar saran botlardan almalıyız. Kaliteli ve iyi mağazalardan alışveriş yaparsak ayaklarımız daha rahat eder. Ayakkabıların ortopedik yapıda olması gerekiyor çünkü birdenbire hafif ayakkabıdan ağır botlara geçince ayaklar zorlanıyor. Bu yüzden ortopedik yapısı olan ayakkabılar tercih edilmeli. Ayrıca aldığımız ayakkabıya düzenli olarak bakım yapmalıyız. Süet ve nubuk ayakkabıların bakımı ayrı, derilerin bakımı ayrı. Bez ayakkabıların da bakımı aynı şekilde" şeklinde konuştu.

"Sinirlerin büyük bir kısmı ayaklardan geçer"

Son olarak ayakkabı bakımıyla ilgili detaylara değinen Nejat Madenoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayaklarımıza dikkat etmemiz çok önemli. Sinirlerin büyük bir kısmı ayaklardan geçer ve ayaklar vücudun en fazla yük taşıyan kısmıdır. Bu yüzden ayakkabılarımızı iyi seçip düzenli bakım yapmalıyız. İlerleyen yaşlarda ortopedik rahatsızlık yaşamamak için kaliteli ve ortopedik ayakkabılar tercih etmeli, mevsime uygun ayakkabılar giymeli ve bakımını ihmal etmemeliyiz. Yağışlarda ıslanan deri ayakkabıları soba veya kalorifer kenarında kurutmamalıyız. Doğal ortamda kurutmazsak deri çekebilir ve bozulabilir. Bu da ayakkabının kalıp şeklini değiştirir ve ayağınızı rahatsız eder. Islanan ayakkabıları oda sıcaklığında birkaç günde kurutmalıyız. Ayrıca, yağışlı havalarda aynı ayakkabıyı her gün giymek doğru değildir. Hiç olmazsa 2 günde bir değiştirip nemlenen derilerin kurumasını sağlamalıyız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kış Ayakkabılarına Geçiş Zamanı - Son Dakika

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