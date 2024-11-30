Kışa Hazırlık: Antifriz ve Bakım Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kışa Hazırlık: Antifriz ve Bakım Önerileri

Kışa Hazırlık: Antifriz ve Bakım Önerileri

Deniz Himmetoğlu, kış aylarında antifriz ve bakımın önemini vurguladı, araç sahiplerini uyardı.

30.11.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, soğuyan havalarda araçların ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle kış aylarında antifriz dereceleri ölçülmeli" dedi.

Kış aylarında araçların antifriz ölçümlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Deniz Himmetoğlu, "Şu an havaların soğuması ile birlikte iyi bir yoğunluk var sanayide. İnsanlar antifriz değişimi, lastik değişimi için sanayimize geliyorlar. Kışlık bakımında motorun yağ bakımı, sıvı bakımları, antifrizleri, lastik bakımları bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında, antifrizlerin derecesinin ölçtürülmesi lazım. Kışlık lastiklerin takılması lazım. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Yağ bakımları düzenli, yaptırılmadığı zaman, motorun ömrü kısalır. Motor da belli başlı arızalar vermeye başlar. Antifriz bakımını yaptırılmadığı zaman motorda kışın soğuk havalarda donma yapar. Antifriz sadece kış aylarında yapılması gereken bir ihtiyaç değil. Sürekli olması gerekiyor ki çünkü araçta metal suyla buluştuğu zaman paslanma yapar. O paslanmayı da önlemek için antifrizin sürekli olması gerekiyor araçta" dedi.

Himmetoğlu düzenli bakımların aksamaması gerektiğini söyleyerek, "Dediğimiz gibi sıvı bakımları, antifriz, yağ bakımları, lastik değişimi, bu bunlara şu anda araçlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz de özellikle kış aylarında araçlarının sağlığı için düzenli bakımlarını yaptırmalarıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, kayseri, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kışa Hazırlık: Antifriz ve Bakım Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kışa Hazırlık: Antifriz ve Bakım Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.