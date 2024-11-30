Kış Bakımı İhmal Edilmemeli - Son Dakika
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Kış Bakımı İhmal Edilmemeli

Kış Bakımı İhmal Edilmemeli

Siirt'te uzman, kış öncesi araç bakımının önemini ve antifriz, polen filtresi, kış lastiği gerekliliğini vurguladı.

30.11.2024 14:13
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Siirt'te araç bakım ustası, sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmeleri durumunda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Siirt'te soğuk havaların başlaması ile araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan araç bakım ustası Musa Anıl Yıldız, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde çok daha ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kış mevsiminde dikkat edilmesi gereken en önemli bakımlardan bir tanesinin antifriz olduğunu belirten Yıldız, "Antifriz yaz kış araçlarda olması gereken kimyasal bir sıvıdır. Kışın özellikle motorların donmamasını engeller. Demirlerin pas tutmaması ve alüminyum parçaların çürümemesini sağlar. Antifriz değişim ücreti 500 ile 750 lira arasındadır. Bu değişim yapılmadığı takdirde araç motorunda ciddi bir hasara yol açtığı gibi vatandaşlara yüklü miktarda para harcamalarına yol açar. Kış mevsiminin diğer bir bakımı ise polen filtresidir. Polen filtresi klima filtresi olduğu için kışın araçlarda kullanılan sıcak klima ile filtrede biriken tozun solunması insan sağlığına zararlı olduğu için değişmesi gerekmektedir. Kışın dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise kış lastiği taktırmaktır. Vatandaşlarımıza ve şoförlerimize önerebileceğimiz kış lastiklerini taktırmalarıdır. Gereken yerlere giderek kış lastiklerini takmalarını tavsiye ederiz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Anıl Yıldız, Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, Sağlık, Yerel, siirt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Bakımı İhmal Edilmemeli - Son Dakika

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