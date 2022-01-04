Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı - Son Dakika
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Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı

04.01.2022 10:39

Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı Toros dağlarının eteklerinde özenle toplanan yabani orkide bitkisinden elde edilen salep, Denizli'de soğuk havalarda en çok talep gören içecekler arasında yer alıyor.

Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı

DENİZLİ - Toros dağlarının eteklerinde özenle toplanan yabani orkide bitkisinden elde edilen salep, Denizli'de soğuk havalarda en çok talep gören içecekler arasında yer alıyor.

Denizli'ye Toros dağlarının Burdur'un yüksek kesimlerinde yer alan bölgelerinden toplanarak getirilen salep, tarladan fincana girinceye kadar zorlu bir yolculuktan geçiyor. Denizli'de kış mevsiminin aranan lezzetli içecekleri arasında yer alan salep birçok esnaf tarafından satılmaya başlandı. İçecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dondurma üretiminde kullanılan salep, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlardan talep arttı. Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salep, sağlığa birçok faydası bulunuyor. Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurucuya konulduğunda dondurma olarak da tüketiliyor.

"Salep dünyanın en güzel içeriklerinden bir tanesi"

Yapılışı kolay görünse de bir hayli ustalık isteyen salep, kaynayan inek sütü ve şekerle buluşturulup 15 ile 45 dakika arasında kısık ateşte kaynatılarak pişirildikten sonra servise hazır oluyor. Denizli'de salep satan Muammer Cüs, salebin kışın birçok hastalığa iyi geldiğine dikkat çekti. Cüs, "Salep dünyanın en güzel içeriklerinden bir tanesidir. Bu Burdur Bucak dağlarında yetişir. Dondurma yapılabilen bir içecektir. Gerçek salep sütten yapılır. Süt, şeker ve salep bunların yanında başka bir kaç hammadde de var. Bunlar karıştırılarak yapılır. Salep vücuda ciğerlere ve göğüsse çok faydalıdır. Ciğerlerin ve göğüsün rahat hava almasını sağlar. Soğuk algınlığına birebiredir. Kışın mükemmel bir içecektir. İnsanlarımız gerçek salebi içsin. Dünya bu salebi konuşuyor" dedi.

Vatandaşları kışın salep içeceğine ilgi gösterdiğini belirten Muammer Cüs, marketlerde satılan salebin hakiki olmadığını söyledi. Cüs, "Salebi bilen vatandaşlarımız içiyor. Market salepleri oluyor. Marketler salebin içine sıcak su ve bir kaç salep katıyor. Bu gerçek salep değildir. Salebin hakikisi süt ile yapılır. Salebin yapılışı 1 buçuk saat sürer. Bu süre zarfında sürekli karışması lazım. Salep sakız gibi olur. Aynı zamanda salep dondurmanın sıcağıdır. Salebi dondurucuya koyduğunuz zaman dondurma olur. Ama çıkartırsanız salep olur. Havaların soğumasıyla talepte yüzde 50 artış var. Salebi 10 TL'ye satıyoruz. Çok pahalı fiyatlarda satmıyoruz" diye konuştu.

Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı
Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı
Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı
Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı

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Toros Dağları, Denizli, Burdur, Esnaf, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı - Son Dakika


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