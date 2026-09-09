Kış öncesi kombi bakımı uyarısı - Son Dakika
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Kış öncesi kombi bakımı uyarısı

Kış öncesi kombi bakımı uyarısı
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Eskişehir’de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımları yeniden gündeme gelirken, sektörde 26 yıldır üretim ve bakım hizmeti veren 51 yaşındaki Uğur Üşümezel, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımları yeniden gündeme gelirken, sektörde 26 yıldır üretim ve bakım hizmeti veren 51 yaşındaki Uğur Üşümezel, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kombi bakımlarının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Üşümezel yetkisiz kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kombilerin gaz, su ve elektrikle çalışan hassas cihazlar olduğuna dikkat çeken Uğur Üşümezel, periyodik bakımların hem cihaz ömrünü uzattığını hem de yakıt tasarrufu sağladığını belirtti. Fan, ateşleme sistemi ve filtrelerin düzenli temizlenmesi gerektiğini ifade eden Üşümezel, "Yapılan bakımlar kış sezonunda vatandaşın az yakıtla daha iyi ısınmasını sağlar. Örneğin fan bakımı yapılmadığında baca hatası riski ortaya çıkar. Filtreler temizlendiğinde ise su sirkülasyonu rahatlar ve kombi istenen dereceye daha çabuk ulaşır. Filtresi tıkalı olan kombi suyu çabuk kaynatır ve ısı verimi düşer. 40 derecede ısınabilecek bir ev, bakımsızlık nedeniyle 42 derecede bile ısınamaz hale gelir" dedi.

"Kombi bakımına verilen ücret bir yılda karşılanıyor"

Kombi bakımının boşa harcanan bir para olmadığını belirten Üşümezel, "Kombi bakımı her yıl yapılmalıdır. Yapılan bakıma verilen para, sağladığı yakıt tasarrufu sayesinde bir yıl içinde karşılanır. Vatandaşlarımızın 'gelip sadece tozunu aldılar' diye düşünmemesi gerekir. Şu anda kombi bakımını 1.500 liraya yapıyoruz. Ayrıca peteklerin içinde zamanla oluşan korozyonu temizlemek için petek bakımı da yapıyoruz. Makineyle tazyikli su basarak kanalları temizlediğimizde su rahatça döner ve peteklerden tam verim alınır" diye konuştu.

"Merdiven altı çalışanlara dikkat"

Arıza ve bakım durumlarında mutlaka yetkili ve eğitimli kişilere başvurulması gerektiğini vurgulayan Üşümezel, 'çantacı' olarak tabir edilen merdiven altı çalışanlara karşı uyararak, "Arıza veya bakım gerektiğinde bu işin eğitimini almış, dükkanı ve yetkisi olan kişilere yaptırılması çok önemli. Sektörde 'çantacı' dediğimiz kişiler türedi. Kışın Eskişehir'e gelip vatandaşlardan parayı topluyorlar, ikinci bir arıza olduğunda ise telefonlara bakmıyorlar. Bir oda tutup sekreter aracılığıyla rastgele telefon aramaları yapıyorlar. Hatta benim evim merkezi sistem olmasına rağmen beni bile arayıp 'Kombinizin bakımı geldi' dediler. Vatandaşlarımızın bu tür kişilere güvenmemesi, sabit dükkanı ve yetkisi olan ustalarla çalışması gerekir" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Enerji, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış öncesi kombi bakımı uyarısı - Son Dakika

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