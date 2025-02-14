Kışın Araç Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yerel

Konya'da havaların sıfır derece seviyelerinde seyrettiği şu günlerde sürücülerin araçlarını çalıştırırken ilk marş konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, dikkat edilmesi gereken noktaların ihmaliyle beraber ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kış aylarında sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, aracın ilk marşı ve motoru çalıştırmanın ardından da dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında tavsiyelerde bulundu. Teknik servis uzmanı Ural Zeybek, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekerek, "İlk olarak araç bakımıyla alakalı olarak antifriz ölçümü çok önemli. Antifriz ölçümü olmadan aracın radyatörü, radyatör hortumları donabiliyor. Cam suyu dolu olması gerekiyor, cam suyu da donabiliyor, kaliteli olması gerekiyor. Daha sonra lastik, arabanın lastik dişleri, kışlık lastiğin olması gerekiyor. Lastiklerin üzerinde tarihleri de yazar, kontrol edilmesi gerekiyor, bunlar önemli faktörler" dedi.

"Motor soğukken ilk çalıştırmada en az 2-3 dakika rölantide çalışır vaziyetinde beklemeleri önemli"

Aracı çalıştırma aşamasındaki noktalara değinen teknik servis uzmanı Zeybek, "Dizel araçlarda benzinli araçlara göre buji olmadığı için farklı, dizel araçlarda ısıtma bujisi var. Bunların kesinlikle sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Aracı çalıştırmadan önce kontağı açıp birkaç kere kontağı açıp kapatın. Arabanın motorun iyice ısınması, silindirlerinin ısınması, aracı ilk çalıştırmadaki verimi arttırması için önemli. Aracı çalıştırmanın ardından kış aylarında özellikle motor soğukken ilk çalıştırmada 2-3 dakika rölantide çalışır vaziyetinde beklemeleri aracın biraz kendini toplaması açısından çok önemlidir. İlk çalıştırmadaki motor içerisindeki aşınmaları önlemek için 2-3 dakika çalıştırmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Motoru çalıştırır çalıştırmaz yürümeleri aracın motorunun aşırı şekilde aşınmasına neden olur"

Aracı çalıştırmanın ardından motorun kısa süreli rölantide çalıştırmanın faydalı olduğunu anlatan Zeybek, "Soğuk motorda özellikle ilk çalıştırır çalıştırmaz yürümeleri, beklemeden hareket etmeleri aracın motor içerisinde aşırı şekilde aşınmalara sebep oluyor. Soğukken silindir gömlekleri, siboplar, yatakların aşınmaları özellikle daha fazla olmaktadır. Öncelikle soğuk havalarda sabahları arabayı ilk çalıştırıp hareket ettikten sonra aracın soğuk motorla devrinin fazla yükseltilmesinde problem yaşıyoruz. Arabayı ilk çalıştırdıktan sonra arabanın ısınması, aşınmaları önlemek için arabayı biraz devirsiz kullanabilirler. Aşınmaları önlemek, motor sağlığı için araca gaz verip devrini yükseltmemek gerekiyor. Özellikle şehir içi yollarda da gizli buzlanmadan dolayı fazla devirli kullanmayıp kaza riskini azaltmaları önemlidir" diye konuştu. - KONYA