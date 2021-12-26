Üye Girişi
"Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor" - Son Dakika

"Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor"

26.12.2021 11:00

- "Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: "Hayvanlar üreme bölgelerini koruma amaçlı havlayabilir ve araç peşlerinden koşabilirler" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, kışın merkeze inen başı...

- "Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor"

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Hayvanlar üreme bölgelerini koruma amaçlı havlayabilir ve araç peşlerinden koşabilirler"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, kışın merkeze inen başı boş hayvanlar ile ilgili verdiği bilgilerde, soğuk havada gıdaya ulaşma zorluğu çeken hayvanların şehir merkezlerine indiğini söyleyerek, "Hayvanlar üreme bölgelerini koruma amaçlı havlayabilir ve araç peşlerinden koşabilirler" dedi.

Hayvanların gıdalara ulaşma çabalarının bazen olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, "Havaların soğuması ile birlikte özellikle şehir merkezinin daha uç kısımlarında yaban hayvanları, ister istemez havaların soğuması ve kendilerine yiyecek bulma imkanlarının azalması ile birlikte şehir merkezine doğru inmeye başlıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de gıdaya ulaşma zorluğu çünkü kar altında veya yoğun kış şartlarında gıdaya daha zor ulaşıyorlar ama şehrin merkez kısımlarında olmasa bile biraz daha dış kısımlarında hayvanlar gelerek karınlarını doyurmak için faaliyette bulunuyorlar. Bu durumda da vatandaşlarımıza bazen korku ve ya sıkıntılı durumlar olabiliyor. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşlarımız iş dönüşünde eve gidecekleri saatlerde ıssız güzergahları değil de biraz daha ana arterleri tercih etmeli. ya da toplu bir şekilde hareket etmelerinde fayda var. Özellikle de ana arter yolları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tabi doğadaki canlıların da bir yaşam alanı var ve gıdaya ulaşmakta zorluk çektiklerinde de şehir merkezlerine doğru iniyorlar. Bunun için de belediyelerimiz doğaya gıda bırakıyorlar ama ister istemez belki yetersiz durumlar oluyor. Bir de bizlerin ağzı açık gelişi güzel attığımız çöp artıklarını canlılar araştırarak, bir takım gıdalara ulaşmaya çalışıyor. Bu da bazen olumsuz sonuçlar doğuruyor" dedi.

Ergül, hayvanların gıda ve üreme bölgelerini korumak için tepki verdiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sokak köpeklerinde araçlardan ziyade bölge mefhumu var. O bölgede belki karınlarını doyurdukları belki de üreme bölgeleri olduğu için, aslında bir savunma mekanizması olarak da tanımlayabiliriz. İnsanlar gibi düşünebiliriz bunu mesela bizim bir yaşam alanımız var. Evimiz ya da onun haricindeki yaşam yerlerimiz gibi ve havaların soğuduğu dönemlerde veya mevsimsel olarak da bu hayvanların kızgınlık faaliyetleri dediğimiz dönemde de saldırgan olabiliyorlar. Kışın mesela soğuk şartlarda gıdaya ulaşamadıklarında ister istemez onlar da ücra kısımlardan merkeze doğru geliyorlar. Dediğimiz gibi ana arterleri kullanırsak, o canlıların da kendi bölgelerini koruma çabalarından kurtulmuş oluruz. Dönem dönem bu canlıların da yaşadıkları yerlere gıda ihtiyaçları koyulabilir. Özellikle köpekler için kendi bölgesinden geçen bir araç olsun ya da bir canlı olsun, ister istemez kendi bölgelerini korudukları için havlama ya da araçların peşinden koşma gibi bir takım tepkiler verebilirler.

Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor
Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor
Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor

YORUMLAR
500

Veteriner, Kayseri, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor' - Son Dakika


Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi         
11:07
Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu         
10:55
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
09:37 Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:11:07. #1.11#
SON DAKİKA: "Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement