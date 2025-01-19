Kitap ve Giysileri Çöpten Kurtarıyor - Son Dakika
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Kitap ve Giysileri Çöpten Kurtarıyor

Kitap ve Giysileri Çöpten Kurtarıyor

Nurettin Günay, çöpten bulduğu kitap ve giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

19.01.2025 12:38
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çöpten bulduğu kitap ve giysileri alıp belirli noktalara bırakarak ihtiyaç olanların almasını sağlayan Nurettin Günay, kitapların çöpe gitmesine günlünün razı olmadığını söyledi.

Efeler ilçesinde yaşayan Nurettin Günay, sokakta gezerken çöp konteynerlerine atılan kitap ve giysileri alıp bazı noktalara bırakarak ihtiyacı olan vatandaşın almasını sağlıyor. Çöpten bulduğu kitapları Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerine bırakan Günay, büyük bir kısmının yoldan geçen vatandaşlar tarafından alınıp yararlandığını söyledi. Günay, "Ben sokakta yürürken çöp içerisine bırakılan kitapları görünce aldım. İhtiyacı olanlar alsın diye duvarın üzerine bıraktım. Bu yeni kitapları niye çöpe atıyorlar bir türlü anlamıyorum. Bu kitapların çöpe gitmesine gönlüm razı olmadı. Yaklaşık 15 tane kitap alıp getirip bu duvara bıraktım. İnsanlar alıp faydalansın istedim. İki tanesi dışında geri kalan kitapların hepsini almış ihtiyacı olanlar." dedi.

Ayrıca giysilerin de çöpe atıldığını ifade eden Günay, "Giysileri de alıyorum. Bir kenara bırakıp ihtiyacı olanların almasını sağlıyorum. Ekonomiye katkı oluyor" diye konuştu. "İnsanlık bizde kalsın" diyen Günay, toplumda bu tür dayanışma davranışlarının artmasını temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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