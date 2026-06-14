Kıyıcak'ta Yol Kapama Eylemi

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak mahalle sakinleri, beton santrali ve taş ocağına ait ağır tonajlı araçların mahalle yolunu kullanmasına tepki göstererek, yolu trafiğe kapattı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak mahallesi Kavak deresi mevkisinde yaşayanlar, bölgede faaliyet gösteren beton santrali ve taş ocağına ait ağır tonajlı araçların mahalle yolunu kullanmasını protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Bölge halkı, taş ocağındaki patlatmalar ile yerleşim alanı içerisinden geçen kamyon trafiğinin yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirterek, yetkililerden çözüm talep etti.

Eylem sırasında yapılan açıklamada, yakın zamana kadar köy statüsünde bulunan Kavak Deresi ve Kıyıcak'ta, yöre sakinlerinin kendi arazileri üzerinden ulaşım sağlamak amacıyla açtığı yolun 2019 yılından itibaren cüruf, taş ve beton santrali kamyonları tarafından kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Kamyonların karayollarına ait ana güzergah yerine daha kısa mesafe olan mahalle yolunun tercih edildiği öne sürülen açıklamada, ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı nedeniyle yolun kısa sürede zarar gördüğü belirtildi. Yolun özel mülkiyet alanlarından geçtiğini savunan katılımcılar, taleplerinin karşılanmaması halinde güzergahı tamamen ulaşıma kapatabileceklerini dile getirdi.

Bölgede yaşayanlar, yüzlerce kamyonun kullandığı dar yolda oluşan titreşimlerin evlere zarar verdiğini iddia ederken, yoğun toz nedeniyle sağlık ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

BAŞVURULARA RAĞMEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Kıyıcak Mahallesi Muhtarlığı tarafından ağır tonajlı araçların mahalle yolu yerine Organize Sanayi Bölgesi güzergahını kullanması talebiyle İl Trafik Komisyonu, İlçe Trafik Komisyonu ve Kaymakamlığa çeşitli dönemlerde başvurularda bulunulduğu bildirildi.

Yapılan müracaatlarda, can ve mal güvenliğine ilişkin risklerin yanı sıra çevresel etkilerin de yetkililere aktarıldığı ifade edildi. Sorunun yıllardır devam ettiğini belirten bölge sakinleri, ağır tonajlı araçların alternatif güzergahlara yönlendirilmesini istedi.

"ÇOCUKLARIMIZ DIŞARIDA OYNAYAMIYOR, PENCERELERİMİZİ AÇAMIYORUZ"

Eylem sırasında konuşan bazı katılımcılar, kamyonların oluşturduğu yoğun toz nedeniyle günlük yaşamın zorlaştığını söyledi. Bölge halkından bazı kişiler, "Evimizin önüne çıkamıyoruz. Kamyonlar geçtiğinde ortalık toz bulutuna dönüyor. Çocuklarımız dışarıda oynayamıyor, pencerelerimizi açamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yol kenarında bulunan derenin de geçmiş yıllara göre kullanılamaz hale geldiğini savunan yöre sakinleri, su kaynağındaki kirliliğin yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DESTEK VERDİ

Kavak Deresi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına çevre gönüllülerinin yanı sıra CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, SOL Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Salcı ve çevreci aktivist Çetin Yılmaz destek verdi.

Eylem sırasında güvenlik güçlerinin bazı kişiler hakkında işlem yapmak istediği, daha sonra uygulamanın kimlik tespitiyle sınırlandırıldığı öğrenildi.

Bazı katılımcılar ise Kıyıcak Mahallesi Muhtarı Sunay Akduman'ın eylem alanına gelmemesine tepki gösterdi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, eylemcilerle görüşerek, tarafların katılımıyla pazartesi günü kaymakamlıkta toplantı yapılmasının planlandığını bildirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan grup, taleplerinin yetkililer tarafından değerlendirilmesini beklediklerini belirterek, eylemlerine pazartesi gününe kadar ara verdiklerini duyurdu.