Kızamık vakaları artıyor, aşısız çocuklar risk altında - Son Dakika
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Kızamık vakaları artıyor, aşısız çocuklar risk altında

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Uz. Dr. Eylül Daşcı Bozdemir, aşısız çocukların kızamık komplikasyonlarıyla hastaneye yatma riski taşıdığını vurguladı.

27.01.2025 10:54
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Kızamık vakaları arttı, aşı olmayan çocuklar hastalığı ağır geçiriyor

Uz. Dr. Eylül Daşcı Bozdemir:

"Kızamık vakalarında artış var ve komplikasyonları çok ağır. Özellikle küçük çocuklar, aşısız olan çocuklar hastaneye yatmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir"

DENİZLİ - Kızamık vakalarında son dönemde artış olduğuna dikkat çeken Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eylül Daşcı Bozdemir, "Hastalığın komplikasyonları çok ağır. Özellikle küçük çocuklar, aşısız olan çocuklar hastaneye yatmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir" dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar, çocuklar için hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Aileler, miniklerin sağlığını korumak için çeşitli önlemler almaya çalışırken, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eylül Daşcı Bozdemir hastalıklara karşı önemli bilgiler paylaştı. Çocuklarda sık olarak enfeksiyon hastalıkları, soğuk algınlığı, grip, orta kulak iltihabı, bronşit, halk arasında zatürre diye bilinen akciğer enfeksiyonu, bademcik, idrar yolu ve bağırsak enfeksiyonlarıyla döküntülü hastalıklarının görüldüğünü ifade eden Uz. Dr. Bozdemir, çocukların kış aylarından hastalıklardan korunmasında en önemli etken olan hijyen ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarılardan bulundu.

"Abur cubur tüketen çocuklarımız hastalıklara daha da yatkın oluyor"

Çocukların kış aylarında hastalıklardan korunmasının en önceliği el hijyeninden geçtiğini belirten ve ailelerin çocuklara mümkün olduğunca harekete yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eylül Daşcı Bozdemir, "Bunun dışında öksürürken elimize değil, bir peçete yardımı ile ya da kolumuzun dış kısmıyla örtmemiz gerekmektedir. Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Günümüzde abur cubur beslenme maalesef çok arttı ve bu hastalıklara daha da yatkın hale getiriyor. Bir diğer konu ise uyku. Mutlaka yeterli sürede çocukların uyumaları gerekmektedir. Mutlaka odaları havalandırmak gerekmektedir. Bunların dışında çocuklarımıza mümkün olduğunca harekete yönlendirmemiz ve spor yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Aşısız olan çocukların yaşadığı hastalıklarda hastaneye yatmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Doktor Eylül Daşcı Bozdemir, günümüzde aşı karşı olmaları yüzünden aşısız çocukların hastalığı ağır geçirebildiğini belirtti. Son dönemde kızamık vakalarında artış olduğunu dile getiren Uz. Dr. Bozdemir, "Maalesef günümüzde aileler çocuklara aşı yaptırmaya karşı. Aşılar pek çok hastalıklara önlemektedir. Özellikle kızamık, döküntülü hastalıklara önlüyor. Mutlaka çocuklarımıza aşı yaptırmamız gerekmektedir. Ayrıca vitamin ve mineraller konusunda ise son zamanlarda aileler komşularından duyup, etrafından duyup çocuklara doktor muayenesi olmadan takviye alıyorlar. Mutlaka çocukları doktorlara götürüp tahlil yaptırmalılar. Eksik olan vitamin ve mineral saplanırsa doktor kontrolünde muayenelerin başlanması önerilmektedir. Maalesef aşı yaptırmayan aileler çok fazla arttı. Kızamık hastalığı bu kadar yaygın görülmemekteydi. Son zamanlarda kızamık hastalığı çok fazla görüyoruz. Yurt dışından gelen göçlerle birlikte kızamık sayılarında artış var ve komplikasyonları çok ağır olabiliyor. Özellikle küçük çocuklar, aşısız olan çocuklar hastaneye yatmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir. Bunun dışında özel aşı grupları da vardır. Aileler aşı yaptırırsa bu enfeksiyonlar çok daha hafif bir şekilde hastaneye yatmadan atlatabilmektedir" dedi.

"Çocukların hastalıkları tanı konulduktan sonra evde belli bir süre izole edilmesi gerekiyor"

Çocukların hastalıklarından sonra belli bir süre izole olması gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Bozdemir, şu uyarılarda bulundu:

"Genelde çocuklar kalabalık ortamlarda kreşlerde, oyun alanlarında temas edilen oyuncaklardan hastalık kapabiliyorlar. Çocukların oynadıkları oyuncaklar elden ele geziyor ve sonrasında el, ayak, ağız hastalıkları çok sık görülmektedir. Oyun alanlarında, kreşlerde birbirleriyle temas ediyorlar. Eğer bu hastalıklar tanı konarsa mutlaka 7 gün evde izole olması lazım. Ailelerin bu konularda dikkatli olması gerekiyor. Bademcik enfeksiyonunda tedaviden sonra 24 saat boyunca bulaştırıcılık oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızamık vakaları artıyor, aşısız çocuklar risk altında - Son Dakika

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