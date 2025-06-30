Kızılay, Akhisar Yangınında Destek Sağlıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangını dolayısıyla bölgeye giden Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri yangınla mücadele eden vatandaşlara ve personellere destek vermeye devam ediyor.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla mücadele eden ekipler ve bölge halkına sahada destek vermeye devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçileri, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü ekiplerin yanı sıra köylerinden tahliye edilen vatandaşlara yönelik ikram faaliyetleri kapsamında sıcak çorba, çay, yemek ve çeşitli yiyecekler dağıtıldı. Kızılay ekipleri, dört farklı noktada kurdukları mobil destek üniteleriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada "Yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimizin ve etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak bizim insani sorumluluğumuzdur. Kızılay olarak dört farklı noktada konuşlanarak sahada aktif görev aldık. Çaydan çorbaya, yemekten ikramlıklara kadar her türlü desteği ulaştırmaya devam ediyoruz. Türk Kızılay, her zaman milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı. - MANİSA