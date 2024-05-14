Kızılay Başkanı: 2024 yılı kurban bedel fiyatları açıklandı

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Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kızılay tarafından gelenekselleşen, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan her bir kurbanın toplumun tüm kesimlerine ulaşması amaçlanan ve "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek olan 2024 Kurban Kampanyası Lansmanı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye dahil 21 ülkede 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarını bu yıl 3 milyon 800 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Lansmana katılan Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

"Geçen yıl deprem bölgesinde 25 bin adet konserve dağıtımı gerçekleştirmiş olduk"

Kızılay tarafından 2023 yılında yapılan faaliyetlere değinen Yılmaz, geçen yıl en fazla deprem bölgesini öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, "Yurt içindeki kurbanları konserve yaparak dağıtıyoruz. Yurt dışında ise taze et şeklinde gerçekleştiriyoruz ama geçen sene bir değişiklik yaparak konteynerlere geçmiş depremzede aileler kendi kazanlarını kaynatabilsinler dedik. 2.75 kilogramlık şoklanmış paketler oluşturduk. Bu paketler oradaki küçük buzdolapların içerisine girebilecek paketlerdi. 25 bin adet dağıtım gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geçen yıl içerisinde Türkiye dahil 22 ülkede 106 bin hisseyi yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırırken, yurt içinde ise 19 bin 600 hisseyi hem konserve hem de taze et şeklinde ulaştırdıklarını ve bu operasyonda toplam 2 milyon 900 bin kişiye hisse teslim ettiklerini kaydetti.

"Bu yıl 128 bin hisseye ulaşmak istiyoruz"

Bu yıl içerisinde 128 bin hisseye ulaşmak istediklerini açıklayan Yılmaz, "Kurban planlaması önceden yapılıyor. Bu rakamları belirlerken o organizasyonu en doğru şekilde yapabileceğimiz rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu rakamlar yukarıya doğru bir miktar esneyebiliyor ama genelde yaşadığımız gerçeklik o rakama da ulaştığımızda mecburen kurban alımımız sona ermiştir demek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla son zamana bırakılmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu 128 bin hissenin 28 bin tanesini yurt içinde kesmiş olacağız. 100 bin tanesi ise yurt dışı operasyonlarımız için ayrılmış durumdadır" diye konuştu.

"Kızılay olarak 3 milyon 800 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Yılmaz, Kızılay olarak 3 milyon 800 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Operasyonu, Türkiye dahil olmak üzere 21 ülkede yapıyor olacağız. Geçen seneden farklı olarak Gazze'yi Türkiye'nin içine alarak buradan yöneteceğiz. Türkiye'de kesim ve dağıtımlarımız olacak. Türkiye'de bu sene yine konserve modelimize döndük. Başta Et ve Süt Kurumumuz olmak üzere konservelerimizi yaptıracağız ve yıl boyu bunları ulaştıracağız" dedi.

"Son depremzede yuvasına kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız"

Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerini hiç yalnız bırakmadıklarını dile getiren Yılmaz, "Biz oradan hiç ayrılmadık. Son depremzede yuvasına kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar da ayrılmayacağız. Kurban döneminde de yine onlarla beraber bazen kavurma yapacağız, bazen bayram şenlikleri yapacağız ve yine bayram kıyafetlerini dağıtacağız. Sizlerin emanetini de deprem bölgesine ulaştırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.