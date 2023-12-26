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Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Birçok Aileye Yardımları Ulaştırıyor - Son Dakika
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Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Birçok Aileye Yardımları Ulaştırıyor

Bilecik Kızılay Gönüllüleri, 'İyilik kime yakışmaz ki', 'Sensiz olmaz' sloganları ile yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızılay'a başvuran ailelere yardımlarla birlikte geri dönüş yapılıyor. Kızılay Gönüllüleri, kış günlerinde de hiçbir aileyi esirgemeden desteklerini sürdürüyor.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Birçok Aileye Yardımları Ulaştırıyor
26.12.2023 - 11:20,
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Türk Kızılay Bilecik şubesi, birçok aileye yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Bilecik Kızılay Gönüllüleri, 'İyilik kime yakışmaz ki', 'Sensiz olmaz' sloganları ile yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızılay'a giderek başvuru yapan ailelere, yardımlarla birlikte geri dönüş yapılıyor. Kızılay Gönüllüleri, kış günlerinde de desteklerini hiçbir aileden esirgemiyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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