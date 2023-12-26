Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Birçok Aileye Yardımları Ulaştırıyor

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Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki•
Türk Kızılay Bilecik şubesi, birçok aileye yardımları ulaştırmaya devam ediyor.
Bilecik Kızılay Gönüllüleri, 'İyilik kime yakışmaz ki', 'Sensiz olmaz' sloganları ile yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızılay'a giderek başvuru yapan ailelere, yardımlarla birlikte geri dönüş yapılıyor. Kızılay Gönüllüleri, kış günlerinde de desteklerini hiçbir aileden esirgemiyor. - BİLECİK
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