Kızılay'dan Ağrı'da Kış Yardımı - Son Dakika
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Kızılay'dan Ağrı'da Kış Yardımı

Kızılay\'dan Ağrı\'da Kış Yardımı

Türk Kızılay, Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtarak kış şartlarında destek sağlıyor.

21.12.2024 13:47
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Türk Kızılay, zorlu kış şartlarının yaşandığı Ağrı'da, ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, ısınma ihtiyacını karşılamakta zorlanan ailelere destek olmak amacıyla kömür dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, gönüllülerden oluşan ekipleriyle birlikte mahalle mahalle dolaşarak belirledikleri ailelere yardım eli uzatıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlatılan çalışmalarla, ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar kömür yardımı götürülüyor. Kadın gönüllülerin de büyük bir özveriyle yer aldığı yardım dağıtımı, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. 25 kilogramlık kömür torbalarını bir ucundan tutarak taşıyan kadın gönüllüler, yardım faaliyetlerinde önemli bir rol üstleniyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Kış mevsiminde artan ihtiyaçlara dikkat çeken Tatlı, "Ağrı'da kış ayları oldukça çetin geçiyor. Geceleri hava sıcaklığı eksi 15 derecelere kadar düşüyor. Bu zorlu şartlarda, ailelerimizin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Kızılay olarak ulaşmadığımız hiçbir ev bırakmamayı hedefliyoruz" dedi.

Bağışçılardan gelen desteklerle temin edilen kömürlerin ailelere ulaştırıldığını belirten Tatlı, "Kömür torbalarını taşımak gerçekten zor, ancak gönüllülerimiz bunu büyük bir özveriyle yapıyor. Kadın gönüllülerimizin gayreti ve dayanışma ruhu, hepimize örnek oluyor. Bu yardımları yaparken ihtiyaç sahiplerinin yüzündeki mutluluğu görmek, tüm yorgunluğumuzu alıyor" ifadelerini kullandı.

Kış boyunca yakacak yardımlarına devam edeceklerini söyleyen Tatlı, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Tatlı, "Türk Kızılay olarak yalnızca kışın değil, yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Bağışçılarımızın desteğiyle bu yardımları sürdüreceğiz. Destek veren herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

İlk kez kömür taşıdıklarını belirten gönüllüler, "Taşıdığımız yükün ağırlığını hissetmedik. Yardım etmenin verdiği mutluluk, her türlü zorluğu unutturuyor" dedi.

Türk Kızılay'ın gönüllüleri, bağışçıların emanetlerini en ücra köşelere kadar ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kızılay, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Ağrı'da Kış Yardımı - Son Dakika

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