Kızılay\'dan Bilecik Üniversitesi\'ne Ziyaret

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Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Murat Ateş ve beraberindeki heyet, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Murat Ateş ve beraberinde heyet, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ise; Türk Kızılay Bilecik İl Merkezi ve Üniversite arasında yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü. Ateş, Rektör Kaplancıklı'ya, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek Kızılay adına fincan seti takdiminde bulundu.

Daha sonrasında Ateş, Rektör Kaplancıklı'ya misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Kaplancıklı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK