Kızılay Danışmanlığında Kadayıf Dolması İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay Danışmanlığında Kadayıf Dolması İkramı

Kızılay Danışmanlığında Kadayıf Dolması İkramı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay, kamp yapan futbol takımlarına Erzurum'un kadayıf dolmasını ikram ederek moral verdi.

Türk Kızılay Erzurum Şubesi yönetimi Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımlara kadayıf dolması ikram etti.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi yönetimi ve gönüllüler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek hazırlık maçına çıkan Alanya spor ve Persepolis takımlarına Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını ikram etti. Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbol takımlarına Türk Kızılay Erzurum İl Merkezinden moral ziyareti gerçekleştirildi. Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Sekreteri Abdulnasir Polat ile Kızılay gönüllüleri, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulunarak kamp yapan takımlarla bir arada oldu.

Takımlara kadayıf dolması ikram edildi

Ziyaret kapsamında Kızılay heyeti, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile İran Körfez Pro Ligi temsilcisi Persepolis arasında oynanan hazırlık müsabakası öncesinde sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Dostluk havasında geçen buluşmada dost ve kardeş ülke temsilcilerine Erzurum'un coğrafi işaretli meşhur lezzeti kadayıf dolması ikram edildi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Erzurum'un spor turizmindeki önemine dikkat çekerek kentin yerli ve yabancı birçok kulübe ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını belirtti. Bekmez, yeni sezon öncesi Erzurum'u tercih eden tüm takımlara, teknik ekiplere ve futbolculara sakatlıksız ve başarılı bir kamp dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kızılay, Erzurum, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Danışmanlığında Kadayıf Dolması İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:48:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılay Danışmanlığında Kadayıf Dolması İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.